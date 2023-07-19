Несколько артиллерийских снарядов обнаружили в Удмуртии в минувшие выходные

Фото: Управление Росгвардии по Удмуртии

15 и 16 июля в Удмуртии было обнаружено несколько артиллерийских снарядов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по республике.

В обоих случаях опасные находки обнаружили местные жители. Первый инцидент произошел 15 июля на Ракетной улице в Ижевске. Горожане наткнулись на два подкалиберных 125-ти мм бронебойных артиллерийских снаряда, которые, к счастью, не предоставляли опасности.

А вот боеприпас, который обнаружили жители деревни Малая Бодья 16 июля, вполне мог навредить им. Во время земляных работ был обнаружен 120-ти мм артиллерийский снаряд. Взрывотехники вывезли опасный предмет в безопасное место и уничтожили его.

Отметим, что при обнаружении предметов похожих на боеприпасы необходимо срочно сообщить об этом по единому номеру спасения 112. Главное ни в кем случае не трогайте опасную находку.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Татьяна Черниговская и Данила Козловский побывали в Сарапуле на экскурсии

Врачи Удмуртии спасли жизнь мужчины, рука которого висела на лоскуте кожи

Сроки отключения горячей воды в Ижевске на некоторых участках сокращаются до двух дней