Выдачу льготных займов для предпринимателей упростили в Удмуртии

В первом полугодии 2023 года фонд развития предпринимательства выдал 350 льготных займов Фото: Ульяна Колмогорова

В Удмуртии упростили выдачу льготных займов для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фонд развития предпринимательства сократил список требуемых для выдачи кредита документов, а также упростил рассмотрение заявлений. Теперь для получения займа бизнесменам нужно предоставить только информацию о безналичной выручке. Дополнительные документы могут попросить лишь в случае, если сотрудники фонда не примут решение в пользу предпринимателя по итогам анализа.

«Льготные займы от фонда развития предпринимательства – это наиболее востребованный инструмент поддержки среди бизнеса. Так, в первом полугодии 2023 года фонд выдал 350 льготных займов на общую сумму 777 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество выданных займов увеличилось на 13%», – сообщил и.о. постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России Константин Сунцов.

Предприниматели региона получают льготные займы от 1% годовых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Узнать условия получения кредита можно на сайте madeinudmurtia.ru.

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