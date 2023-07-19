Облившего знакомого кипятком мужчину осудили в Удмуртии

Приговор в законную силу не вступил Фото: Мария Бакланова

Жителя село Каракулино осудили за то, что он облил знакомого кипятком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ночь на 26 апреля 2023 года пьяный мужчина поссорился со знакомым. Разозлившись, обвиняемый повалил потерпевшего на пол и потащил в ванную, где включил горячий душ и облил его кипятком. В результате мужчина получил множество термических ожогов.

Обвиняемого судили по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия). Суд приговорил мужчину к 1,5 г. лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

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