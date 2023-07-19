Спорткомплекс построят на стадионе «Локомотив» в Ижевске до конца 2023 года

Фото: @a.brechalov

На стадионе «Локомотив» в Ижевске построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В ФОКе обустроят универсальный игровой зал, раздевалки, тренерскую и медицинский кабинет. Сейчас подрядчик приступил к установке основания здания. Стройка проходит при поддержке РЖД.

Для посетителей комплекса будут проводить тренировки по бочче, баскетболу и танцам на колясках, желающие также смогут посетить занятия по общей физподготовке.

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