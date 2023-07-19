Неизвестные подожгли многоквартирный дом в Удмуртии 18 июля

Фото: МЧС Удмуртии

18 июля, в 14:57 в селе Кильмезь в Сюмсинском районе загорелся нежилой многоквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Пламя полностью уничтожило здание. Общая площадь возгорания составила 120 кв. м. Тушить дом помогали добровольцы. О пострадавших не сообщается

По предварительным данным, пожар устроили неизвестные лица. В ведомстве отмечают, что доступ в дом был свободным. Всего, по данным МЧС, за минувшие сутки в Удмуртии произошло 5 пожаров.

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