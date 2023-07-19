Снизить максимально допустимую скорость для одного вида электросамокатов предложили в Госдуме

Обращение направлено на имя главы Минтранса Виталия Савельева. Фото: @wirestock

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить максимально допустимую скорость для электросамокатов на литых бескамерных шинах. Как сообщает RT, свое обращение чиновник направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

В 2022 году правительство России внесло изменения в правила пользования электросамокатами: на проезжей части самокатчики имеют право разгоняться до 60 км/ч, а вне – до 25 км/ч. Но такие ограничения могут быть опасными для пользователей самокатов с воздушными камерами и литыми бескамерными шинами, так как они имеют слабое сцепление с дорогой. Такие самокаты менее маневренны и более опасны на скользких поверхностях.

«Прошу вас оценить целесообразность снижения для электросамокатов с литыми бескамерными шинами предельно допустимой скорости движения вне проезжей части с 25 до 20 км/ч, а также рассмотреть вопрос о снижении максимально допустимой скорости движения на проезжей части», – написал Власов в обращении.

Напомним, ранее глава Удмуртии потребовал утвердить правила пользования электросамокатами в регионе. Власти Ижевска также будут бороться с пользователями этого вида транспорта из-за того, что многие из них проезжают не по специальным местам, а по газонам.

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