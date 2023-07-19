Грозы ожидаются в Удмуртии 19 июля

Во время грозы не подходите к высоким деревьям
Фото: Архив КП
Сегодня, 19 июля, по данным Гидрометцентра, местами по Удмуртии пройдут дожди. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
Жителей просят соблюдать меры безопасности, в том числе не подходить во время грозы к водоемам, железобетонному полотну и высоким объектам. Напомним, ранее «Комсомолка» делилась подробным прогнозом погоды в Ижевске на эту неделю.
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