Четверо жителей Удмуртии пострадали в столкновении двух легковушек в Удмуртии

Все пострадавшие доставлены в больницу. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

18 июля, в 12:15 на улице Чайковского в поселке Новый произошло ДТП с 4 пострадавшими. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

27-летняя девушка за рулем «Мазды 6» выехала на встречную полосу, где врезалась в машину INFINITI под управлением 47-летнего мужчины.

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также два пассажира «Мазды»: 59-летняя женщина и 7-летний мальчик. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. В ведомстве отметили, что водитель INFINITI лишен водительских прав.

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