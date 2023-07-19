Гороскоп на день: 20 июля Раки смогут исполнить свои тайные желания, а Тельцы – показать свое настоящее лицо

Вам удастся постичь тайны мироздания Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на четверг для всех знаков зодиака.

Овен

Импровизация – ваш фирменный конек. Будьте готовы к тому, что придется соображать на ходу даже в бытовых мелочах. День пройдет в спешке, но на позитиве. Будьте решительны в своих действиях. Только тогда вы не упустите ничего из своих рук.

Телец

Мимолетные желания позволят вам по-новому раскрыться для важных для вас людей. Вы тоже живой человек, так что не стесняйтесь своих слабостей. Любовь витает в воздухе. Наслаждайтесь ей.

Близнецы

Знания и мудрость, что вы приобрели, необходимо использовать по назначению. Жизнь не стоит на месте. Проявите себя. Общение с новыми людьми поможет вам решить многие из своих проблем.

Рак

Сегодня день, когда вам может выпасть один шанс на миллион. Поверьте в свою удачу. Мир слышит вас, возможно, что ваша детская мечта сбудется абсолютно случайно.

Лев

Опыт предыдущих отношений даст о себе знать. Постарайтесь сегодня не оставаться в одиночестве, что бы ни происходило. Счастье близко. Нужно только немного подождать.

Дева

Обратите внимание на свое ментальное состояние. Вы можете почувствовать себя морально истощенным, а дела словно бы будут сыпаться из рук. Вселенная внимает вам и просит ненадолго остановиться. Вы пока не готовы взять на себя возложенные на вас обязательства. Облегчите ношу. Поделитесь переживаниями с близкими.

Весы

Не стоит браться за крупные проекты, если не смогли разобраться с более мелкими. Все в нашей жизни состоит из мелочей. И именно они требуют от вас большего внимания. Соберитесь. Ваши отношения зависят от незначительных на первый взгляд вещей.

Скорпион

Ваше стремление к переменам похвально. Но прежде чем кидаться в омут с головой, хорошенько подумайте, а хватит ли вам амбиций, чтобы достичь желаемого. Вселенная толкает вас к преодолению накопленных комплексов. Действуйте. Откройте сердце и душу навстречу свету.

Стрелец

Работа в команде поможет вам справиться с грузом внезапно свалившихся на вас обязательств. Грамотный подход к делу и позитивный настрой не дадут вам впасть в уныние. Все дела будут сделаны в срок, а вы будете вознаграждены.

Козерог

Препятствия на вашем пути будут сметены в сторону. У вас достаточно энергии, чтобы добиться всего и даже больше. Это отличный день, чтобы разобраться со старыми долгами и завести новые отношения.

Водолей

Мечты о счастливом будущем начнут сбываться, если вам удастся выстроить грамотный и хорошо продуманный план. Не бойтесь избавиться от всего лишнего. Будьте открытыми для бесед по душам и экспериментов.

Рыбы

Будьте внимательны и осмотрительны, обращаясь с финансами. Сегодня велик риск встретить мошенников. Если хотите повеселиться, можете немного поиграть. Поверьте, ничто вам не доставит удовольствия больше, чем конфуз вашего злопыхателя. В жизни же постарайтесь найти баланс между своими потребностями и желаниями других людей. Ищите гармонию.

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