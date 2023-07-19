55-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство спящего пенсионера

Перед трагедией пьяные мужчины поссорились. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Малопургинском районе по делу об убийстве пенсионера перед судом предстал 55-летний местный житель. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.

В ночь на 9 марта 2023 года мужчина пригласил к себе в дом компанию знакомых, среди которых был 66-летний потерпевший. Товарищи выпили, а затем между виновным и пенсионером завязалась ссора. После этого осужденный дождался, когда лежащий на полу потерпевший уснет, и ударил его. От полученных ранений пенсионер скончался.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорил к 9,5 годам в колонии строгого режима.

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