800 тысяч рублей украл мошенник из Пермского края у пенсионеров Удмуртии

От рук молодого человека пострадали четверо пенсионеров Фото: Мария Бакланова

По подозрению в мошенничестве в Удмуртии осудят 25-летнего жителя Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Стражи порядка доказали причастность молодого человека к 4 кражам денег у пенсионеров Кезского, Камбарского и Якшур-Бодьинского районов региона. Мошенники звонили пожилым людям и убеждали, что их родные попали в ДТП. Для освобождения родственников от уголовной ответственности потерпевшие отдавали злоумышленникам деньги, которые забирал задержанный. Общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.

По словам молодого человека, в июне 2023 года в мессенджере ему написал неизвестный и предложил работу курьера. Украденные деньги подозреваемый отправлял на указанные куратором счета, но часть от похищенного оставлял себе в качестве вознаграждения. Возбуждено 4 уголовных дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас молодой человек находится в изоляторе.

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