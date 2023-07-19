36-летнего жителя Ижевска подозревают в продаже наркотиков

Возбуждено уголовное дело. Фото: МВД по Удмуртии

В Ижевске по подозрению в продаже наркотиков задержали 36-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Несколько месяцев назад подозреваемый приехал в Ижевск из Омска, устроился на работу на заводе и арендовал квартиру. В интернете мужчина купил лабораторное оборудование и прекурсоры, а затем приступил к изготовлению синтетических наркотиков. В квартире подозреваемого стражи порядка нашли 4,4 грамма «синтетики».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Сейчас мужчина находится в изоляторе, ему грозит до 10 лет колонии. В ведомстве отметили, что ранее подозреваемый уже был судим за продажу наркотиков в Омской области.

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