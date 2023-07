Ресурсы для IT-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele2

Фото: предоставлено клиентом

Tele2 на основе big data оценила ресурсы, самые посещаемые среди аудитории мигрантов. Тем самым компания проанализировала сегмент, который является одним из немногих оставшихся источников подключений SIM на стагнирующем рынке. В топ востребованных мигрантами ресурсов вошел Github – платформа размещения кода для управления версиями и совместной работы IT-специалистов находится на 92-м месте по количеству уникальных пользователей. Платформа для разработчиков игр Unity engine занимает 46-ю позицию. Исходя из количества сессий, наиболее активно иностранцы используют мобильный интернет для общения – 53%. При этом 34% активности приходится на потребление контента (видеостриминговые, геймерские и музыкальные сервисы и пр.), а 13% сессий связаны с различными сервисными приложениями и услугами.

В big data Tele2 проанализировали мигрантский сегмент для бизнес-задач, чтобы учитывать запросы этой аудитории при настройке сервисов, и пришли к интересному и неожиданному выводу. Среди востребованных у мигрантов ресурсов оказались Github и Unity engine – популярные у IT-специалистов и разработчиков игр площадки, что косвенно указывает на приток высококвалифицированных специалистов из-за границы.

В категории ресурсов для общения (53% сессий) по активности пользователей основную долю занимают мессенджеры – 63% сессий, 37% приходится на социальные сети, менее 1% – на сервисы для онлайн-знакомств. Внутри мессенджеров активность пользователей распределяется следующим образом: Telegram – 51%, WhatsApp – 32%, IMO – 10%, Viber – 2%, 5% приходится на мессенджеры Google, Microsoft Teams, Skype, Discord и Snapchat. При анализе активности внутри социальных сетей предпочтения распределены так: ВКонтакте – 50%, Одноклассники – 18%, 7% и 4% приходятся на социальные сети Meta, запрещенной на территории РФ, доля активности пользователей в Дзен занимает 4% от общего объема. Активность на дейтинговых площадках распределена так: Mamba – 73%, Loveplanet – 16%, Tinder – 11%.

Второй по популярности сегмент ресурсов охватывает взаимодействие с контентом (34%). На видеостриминговые платформы приходится 79% сессий (наиболее популярные Youtube, TikTok, BIGO и Twitch), 6% – на музыкальные сервисы, 5% – геймерские ресурсы, 4% – на облачные хранилища, 4% – сервисы для дизайнеров, разработки игр и IT. По 1% приходится на контент 18+ и онлайн-кинотеатры (топ-3: Ivi, Wink и Okko). Подавляющее большинство взаимодействия с музыкальными приложениями приходится на приложение Apple Music – 85%, 7% на Яндекс.Музыку, 4% на VK Музыку. Наиболее популярные облачные хранилища: Яндекс.Диск – 24%, Google Cloud Storage – 16%, One drive – 14%. С мобильных устройств пользователи активнее всего играют в Roblox (35% сессий), шутеры Battlegrounds (26%) и Call of Duty (2%). В сегменте сервисов для дизайна, работы с видеоконтентом, разработкой 89% активности связаны с платформой для создания игр Unity engine, 4% приходится на Github, 7% распределены между приложениями для монтажа видео и скачивания анимированных GIF.

Третья по популярности категория – сервисы и услуги, на нее приходится 13% сессий. Внутри категории 47% трафика занимают приложения для навигации, 22% – такси, 19% – банковские приложения и финансовые сервисы (внутри сегмента: 63% – приложения банков, 36% – оплаты со счета мобильного телефона, 1% – криптовалютные обменники), 12% – активность на маркетплейсах (топ-3: Avito, Amazon, Alibaba.com).

В исследовании рассматривались пользователи Tele2 из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Армении, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Туркменистана.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».