21-летний водитель «Лады» врезался в столб на улице Ворошилова в Ижевске

Водителя привлекали к административной ответственности за превышение скорости более 60 раз. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

18 июля, в 23:20 на улице Ворошилова в Ижевске произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

21-летний молодой человек за рулем «Лады Гранта» не справился с управлением и врезался в столб. По его вине пострадали трое пассажиров легковушки: 15-летняя девушка и двое молодых людей 21 и 22-х лет.

В ведомстве отметили, что это далеко не первое нарушение ПДД водителя. Ранее молодого человека привлекали к административной ответственности за превышение скорости более 60 раз. При этом водительский стаж лихача составляет всего три года.

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