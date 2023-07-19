«Студия Видеопрокат» совместно с «НМГ Студией» и видеосервисом Wink начали съемки сериала «Неверные» с Оксаной Акиньшиной

Фото: предоставлено клиентом

В Москве стартовали съемки психологической драмы «Неверные» (18+) с Оксаной Акиньшиной в главной роли. За производство отвечают «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и «НМГ Студия», режиссер – Алексей Кузмин-Тарасов. Сериал пополнит линейку проектов Wink Originals, премьера состоится в 2024 году.

Потеряв себя, Ольга Шилковская (Акиньшина) лишается и единственного сына. Когда муж забирает у нее ребенка, она принимает решение вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семеи ных процессах. Но спасти себя оказывается сложнее, чем стать медии ным и успешным адвокатом. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходнои ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда. Никто не знает, как тяжело это дается ей на самом деле…

Фото: предоставлено клиентом

В звездном актерском ансамбле сериала: Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, а также Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.

Фото со съемок

Кадры

Фото: предоставлено клиентом

«Сценарий меня сильно зацепил: сложная героиня в очень непростых обстоятельствах. Такой характер – всегда интересная работа. Талантливая творческая команда, отличный актерский ансамбль и актуальная, очень «живая» история – я уверена, что зрителя ждет уникальный эмоциональный опыт», – считает исполнительница главной роли Оксана Акиньшина.

«Это история про нелюбовь, про нелюбимых и ненужных детей, которые проносят через всю жизнь эту нелюбовь. Которые впоследствии очень хотят компенсировать это чувство и ищут его в мире, который так и не научился их принимать. И про то, что мы все существуем в общепринятых рамках, считая, общественное мнение важнее, чем быть психологически здоровым, неудобным и независимым. Про старость, которая пытается отменить будущее. Про неверных, прежде всего, самим себе», – сказал режиссер Алексей Кузмин-Тарасов.

Фото: предоставлено клиентом

«Проект был задуман несколько лет назад. Главной героиней станет адвокат, которая разбирает сложные семейные конфликты. Можем точно сказать: такую героиню в российском сериале зрители увидят впервые. Исследуя феномены семейных отношений, авторы размышляют о природе зависимости», – отметили шоураннер Анастасия Корецкая и автор идеи и креативный продюсер Анна Колчина.

«Студия Видеопрокат» продолжает от проекта к проекту работать с молодыми режиссерами и молодой командой в лучших традициях студии. Мы верим в молодые таланты и никогда не боялись рисковать. «Неверные» – это наш второй проект с Алексеем Кузминым-Тарасовым», – прокомментировали продюсеры сериала Сергей Бондарчук и Алексей Киселев.

Фото: предоставлено клиентом

О сериале «Неверные» (18+)

Производство: «Студия Видеопрокат» и «НМГ Студия».

Видеосервис: Wink.

Жанр: психологическая драма.

Количество серий: 8.

Премьера: 2024 год.

Продюсеры «НМГ Студии»: Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков.

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин.

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Денис Уточкин.

Продюсеры «Студии Видеопрокат»: Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая и Алексей Киселев.

Автор идеи и креативный продюсер сериала: Анна Колчина.

Шоураннер: Анастасия Корецкая.

Исполнительный продюсер: Настасья Гомиашвили.

Режиссер-постановщик: Алексей Кузмин-Тарасов.

Оператор-постановщик: Николай Желудович.

Авторы сценария: Анна Рубцова при участии Наны Гринштейн.

Художник-постановщик: Петр Буршин.

Художник по костюмам: Виктория Ефимова-Шестаковская.

В ролях: Оксана Акиньшина, Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, а также Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.

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