Погода на день: 20 июля в Ижевске переменная облачность и +21 °С

Облачно, возможны дожди. Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск. Сегодня четверг, 20 июля. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +21 °С. Ветер юго-восточный 3 м/с. Ночью до +16 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 734 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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