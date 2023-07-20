Погода на день: 20 июля в Ижевске переменная облачность и +21 °С

Облачно, возможны дожди.
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск. Сегодня четверг, 20 июля. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +21 °С. Ветер юго-восточный 3 м/с. Ночью до +16 °С.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 734 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.
Хорошего вам дня!
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