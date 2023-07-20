4 модульных библиотеки появятся в Удмуртии до конца года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

До конца 2023 года в Удмуртии появятся 4 новых модульных библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Места для любителей литературы откроют свои двери в Ярском, Малопургинском, Игринском районах, а также в столице республики.

На сегодняшний день завершается ремонт в двух из них – муниципальной детской библиотеке М. Горького в Ижевске и в Кабачигуртской сельской библиотеке имени П.К. Поздеева, находящуюся в Игринском районе.

В обеих библиотеках обновили потолки, полы, стены, заменили окна и отопительную систему, а также освещение.

Совсем скоро в Центральной муниципальной детской библиотеке М. Горького появятся мультстанки, бизиборды, интерактивная песочница, оборудование для работы с VR, другая компьютерная техника.

В тоже время в Кабачигуртская сельская библиотека также получит компьютерное и специальное оборудование для людей с ОВЗ, комплекты настольных интеллектуальных игр.

Также обе библиотеки получат в свое распоряжение более 1000 новых книжных изданий.

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