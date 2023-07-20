116 вылетов совершила санавиация Удмуртии с начала 2023 года

Фото: @a.brechalov

С начала 2023 года медики Удмуртии вылетали на помощь пациентам на санитарном вертолете 116 раз. Об этом на странице ВКонтакте глава Удмуртии Александр Бречалов.

Первый вылет санавиации был 19 июля 2019 года. За это время медики вылетали к пациентам уже более 760 раз.

«50 раз они вылетали для консультирования и операций, более 700 раз эвакуировали пациентов. Кроме Ижевска, доставляли их в федеральные медицинские центры в Перми, Нижнем Новгороде, Москве и Уфе», – рассказал Бречалов.

Самому взрослому пациенту санавиации 92 года, а самому младшему – меньше суток. Чаще всего врачи вылетают на помощь при инфарктах, инсультах, ожогах и других травмах, когда время играет основную роль при спасении.

Напомним, в апреле 2023 года благодаря санавиации удалось спасти жизнь 5-месячному ребенку, у которого обнаружили гематому в головном мозге.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-чиновника из Удмуртии осудили за мошенничество с деньгами на ремонт дорог

Движение на 5 дорогах Ижевска перекроют 22 и 23 июля

Событие: 8 лет назад в Ижевске появился Сквер Металлургов