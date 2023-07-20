Пожарные дружины «Ижстали» показали высокую готовность

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошло соревнование добровольных пожарных дружин.

В них приняло участие восемь команд, представлявших различные подразделения завода. Соревнование проходило в форме эстафеты протяженностью 120 метров, состоящей из четырех этапов. Для их прохождения необходимо обладать силой, ловкостью, умением обращаться со средствами пожаротушения.

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Лучшее время показала команда цеха ремонта технического обслуживания оборудования прокатного цеха. Немногим более секунды проиграла победителям дружина цеха калиброванного проката. Третьими пришли к финишу работники дочернего предприятия «Ижсталь-ТНП». С самым сложным этапом эстафеты – тушением горючей жидкости с помощью огнетушителя – быстрее всех справился энергетик цеха ремонта прокатного оборудования Яков Холмогоров. Призеры соревнований отмечены дипломами и денежными премиями.

«В условиях металлургического производства очень важно, чтобы были подразделения, способные оперативно и грамотно реагировать в случае возгорания или пожара. Соревнование подтвердило высокий уровень готовности заводских добровольных пожарных дружин», – отметил директор управления по операционной деятельности ПАО «Ижсталь» Алексей Гисс.

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»