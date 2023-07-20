Сыры и макароны подешевели в Удмуртии за минувшую неделю

Цены на продукты в Удмуртии меняются каждую неделю Фото: Мария Бакланова

С 11 по 17 июля в Удмуртии изменились цены на ряд товаров и услуг. О наиболее значительных изменениях сообщает Удмуртстат.

Так, за неделю в регионе на 28,74 руб. подорожала колбаса полукопченая, на 4,28 руб. – яблоки и на 2,92 руб. – бананы. А вот овощные консервы для детского питания и сыры подешевели на 31,22 руб. и на 21,99 руб. соответственно. Также снизилась стоимость макарон (-6,44 руб.), картофеля (-4,07 руб.) и огурцов (-3,80 руб.). Отметим, что при расчете специалисты рассматривали среднюю цену за кг товара.

Из непродовольственных товаров на 7% снизилась цена на зубную щетку, а на 2,2% – на женские прокладки. Из услуг на 5,4% подорожали билеты на полет в самолете в экономклассе.

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