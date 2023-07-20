Врач рассказала жителям Удмуртии, кто наиболее подвержен метеозависимости

Метеозависимость чаще развивается у людей с хроническими заболеваниями Фото: Эдуард КАРИПОВ

Кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, как ухудшение погоды сказывается на состоянии человека. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, метеозависимость чаще развивается у людей с хроническими сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. Таким людям нужно срочно обратиться к врачу и пересмотреть свое лечение. Если же метеозависимость развивается у людей без хронических заболеваний, то в таком случае помогут здоровый образ жизни и закаливание.

Напомним, ранее врач-кардиолог рассказал «Комсомолке» на какие параметры в прогнозе погоды стоит обращать внимание метеозависимым.

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