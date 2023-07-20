Водитель легковушки сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Сарапуле

Девочка получила травмы. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

19 июля, в 17:00 на улице Крылова в Сарапуле произошло ДТП с подростком. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

66-летний мужчина за рулем SKODA Octavia сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП подросток получила травмы. С места аварии е доставили в больницу.

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