Опасный детский аттракцион находился в «Русском Доме» в Ижевске

В прокуратуру с жалобой обратился местный житель. Фото: freepik.com

Нарушения закона при работе детского аттракциона «Сталкивающиеся автомобили» выявили в Центре русской культуры «Русский Дом». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В надзорное ведомство с жалобой обратился местный житель. При проверке выяснилось, что в механизме аттракциона были нарушения, которые могли привести к несчастному случаю.

Прокурор Индустриального района внес представление директору учреждения. Сейчас все нарушения в механизмах устранены.

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