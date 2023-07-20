Опасный детский аттракцион находился в «Русском Доме» в Ижевске

В прокуратуру с жалобой обратился местный житель. Фото: freepik.com
Нарушения закона при работе детского аттракциона «Сталкивающиеся автомобили» выявили в Центре русской культуры «Русский Дом». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
В надзорное ведомство с жалобой обратился местный житель. При проверке выяснилось, что в механизме аттракциона были нарушения, которые могли привести к несчастному случаю.
Прокурор Индустриального района внес представление директору учреждения. Сейчас все нарушения в механизмах устранены.
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