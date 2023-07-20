19-летнего жителя Ижевска обвинили в диверсии

Молодой человек снял горящий релейный шкаф на видео Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по обвинению в диверсии осудили 19-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда столицы Удмуртии.

Молодого человека обвинили в поджоге на железной дороге. Ранее с ижевчанином связался неизвестный и предложил за деньги устроить диверсию. Молодой человек согласился, а затем отправился на перегон «Люкшудья – Заводская», где молотком отогнул двери релейного шкафа, облил его бензином и поджег. После этого обвиняемый заснял на видео горящий шкаф и скрыл доказательства.

Ижевчанин обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 281 УК РФ (Диверсия, то есть совершение поджога, направленного на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Суд заключил молодого человека под стражу на месяц и 29 дней – по 14 сентября 2023 года.

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