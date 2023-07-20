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НовостиОбщество20 июля 2023 9:06

Движение трамваев №1, 7, 10 ограничат в Ижевске 22 и 23 июля

На участке отремонтируют трамвайные пути
Софья Кель
Жителей просят учитывать информацию о закрытии движения при составлении маршрута

Жителей просят учитывать информацию о закрытии движения при составлении маршрута

Фото: Мария Бакланова

22 и 23 июля в Ижевске закроют движение трамваев №1, 7 и 10 на участке от магазина «Океан» до сквера Металлургов. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

В указанный период 1 и 7 маршруты закроют, но на 9 маршруте увеличат количество трамваев. Движение трамваев №10 организуют следующим образом:

– ул. Ворошилова – ул. Ленина – Центр.

Движение автомобилей также закроют на перекрестке улиц Кирова и Песочная в направлении из центра. Жителей просят заранее выбирать пути объезда. Ограничения вводят из-за ремонта трамвайных путей и асфальта на перекрестке улиц Кирова и Песочная. Напомним, дорожники срежут старый асфальт, а затем уложат два новых слоя покрытия.

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