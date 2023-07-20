Гороскоп на 21 июля: в сердце Стрельцов наступит весна, а у Львов – пламенная осень

Прислушайтесь к биению сердца Вселенной Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на пятницу для всех знаков зодиака.

Овен

Ваша амбициозность и стремление превзойти себя вчерашнего во всем помогут вам справиться с гнетущей обстановкой серых будней. Вы можете столкнуться с некоторыми трудностями, но не бойтесь. Вы без труда их преодолеете.

Телец

Стремясь к созданию чего-то нового, не забывайте заранее заложить хорошую основу из идей, данных и фактов. Будьте готовы к тому, что придется отказаться от части своих сиюминутных желаний ради высшей цели.

Близнецы

Вам может показаться, что у вас не хватает энергии и мотивации, чтобы действовать продуктивно. Мир советует вам хоть на время надеть маску. Попробуйте притвориться кем-то иным, попробовать себя в деле. Вы удивитесь, как быстро восстановится ваша творческая энергия.

Рак

Заботы и дела, которые составляют ваш день, не опечалят вас. У вас появится достаточно времени, чтобы позаботиться о себе. Сделайте перерыв и отдохните. Пришла пора научиться любить себя.

Лев

У вас появятся возможности исполнить давно забытое желание. Осенняя ностальгия коснется вас своим невидимым крылом. Не упустите свой шанс. Семейный быт тоже наладится, нужно только чуть-чуть подождать и проявить терпение к домочадцам.

Дева

Думайте о своих интересах, прежде чем что-либо делать со своей свободой. Рамки и ограничения – это не для вас. Сейчас вам стоит взглянуть на ситуацию в целом и проанализировать ее.

Весы

Трудности в делах не смогут омрачить ваш день. Череда загадочных совпадений позволит вам провести очень приятный вечер в компании с самыми дорогими и близкими людьми. Проведите время с пользой, чтобы укрепить вашу связь.

Скорпион

Есть вещи, которые нужно отпустить из жизни, какими бы важными и нужными они ни казались. Сегодня вам предстоит принять важное решение. Не торопитесь. Когда придет пора, боль сменится благодарностью.

Стрелец

У вас нет причин спешить. Ваш день будет размеренным и неторопливым. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться им сполна. В вашей жизни наступает весна. Ловите моменты счастья.

Козерог

Ваши страхи о будущем будут оправданы. Хоть беды и обойдут вас стороной, ощущение напряжения никуда не уйдет. В этот период не стоит принимать импульсивных решений. Думайте своей головой, прежде чем что-либо делать.

Водолей

Опыт прошлого позволит вам грамотно сосредоточить свои силы на нескольких важных задачах единовременно. Разбейте свои дела на маленькие части для личного удобства. У вас получится завершить свои планы и сохранить достаточно энергии для чего-то нового.

Рыбы

Какую бы ношу вы ни несли внутри себя, сейчас пора разобраться с ней. Вселенная толкает вас к наведению порядка. Физический труд и очистка собственного дома помогут вам вернуть в состояние покоя ваш разум. А общение с близкими людьми поможет вам расслабиться и забыть о повседневных заботах.

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