Более 80 тысяч рублей украл мошенник из Москвы у жителя Удмуртии

Подозреваемому грозит до 5 лет колонии Фото: Мария Бакланова

Более 80 тысяч рублей лишился предприниматель из Можги, заказав запчасти для бизнеса в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина нашел в интернете сайт по продаже запчастей и по указанному на портале номеру телефона связался с менеджером, который назвал стоимость заказа. В мессенджере потерпевший получил счет и перевел нужную сумму. После этого менеджер перестал выходить на связь.

Затем предприниматель связался с представителями фирмы, где планировал сделать заказ, и узнал, что названный менеджер был уволен. Потерпевший понял, что наткнулся на мошенника и обратился в полицию.

Стражи порядка нашли и задержали 27-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба потерпевшему). Мужчине грозит до 5 лет колонии.

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