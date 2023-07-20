Нейрохирурги Ижевска удалили 60-летней пациентке сложную опухоль головного мозга

Сейчас женщина уже может говорить и двигаться. Фото: t.me/brechalov

Нейрохирурги ГКБ №7 Роман Пойманов и Виталий Дарховский провели сложнейшую операцию по удалению опухоли головного мозга 60-летней пациентке. Об этом в соцсетях сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов.

Образование находилось на глубине 2 см и стало причиной потери речи и частичной потери двигательной активности.

«Во время операции врачам нельзя было допустить ни малейшего Нейрохирурги ГКБ №7 Роман Пойманов и Виталий Дарховский провели сложнейшую операцию по удалению опухоли головного мозга 60-летней пациентке. Об этом в соцсетях сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов.

Образование находилось на глубине 2 см в структуре мозга и стало причиной потери речи и частичной потери двигательной активности.

«Во время операции врачам нельзя было допустить ни малейшего повреждения здоровых тканей. Вмешательство они провели на новом оборудовании – операционном микроскопе и ультразвуковом деструкторе, которые помогли докторам действовать максимально точно», – рассказал Бречалов.

Сейчас женщина чувствует себя намного лучше, она вновь может говорить и двигаться.

«Опухоль находилась в функционально значимой зоне – в области прецентральной извилины. Там стыкуются лобная и теменная доли, находятся центры, отвечающие за движения конечностей. Основная сложность таких операций в том, что даже малейшее повреждение окружающих опухоль здоровых тканей в этой зоне может привести к параличу конечностей. При этом если удалить только часть опухоли, не будет хорошего результата, а удалить всю опухоль очень сложно. У этой пациентки удалось сохранить все функции, удалив опухоль – результат можно считать хорошим», – сообщил пресс-службе Минздрава руководитель нейрохирургической службы ГКБ №7 Леонид Шешко.

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