Жители Удмуртии этим летом поднимаются в горы и знакомятся с историей старинных сел

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Цифровая экосистема МТС на основе данных Big Data проанализировала предпочтения туристов из Удмуртии в летнем сезоне 2023 года. В этом году, несмотря на перепады погоды, горожане выбирали активный отдых: ходили в походы, поднимались в горы, посещали пещеры и знакомились с культурой соседних регионов. Выяснилось, что жители Ижевска этим летом чаще всего путешествовали в Пермский край, Татарстан и Башкортостан, причем 70% общего потока туристов предпочли ехать на автомобиле.

Исследование показало, что с начала летнего сезона увеличился турпоток из Удмуртии в соседний Башкортостан. Лидером по активности потребления трафика голоса и данных стал заповедник «Шульган Таш». По сравнению с прошлым годом трафик мобильного интернета туристов из Удмуртии вырос более чем в полтора раза, голосовой – почти в два раза. Туристы приезжают в заповедник, чтобы увидеть наскальные рисунки древних людей эпохи позднего палеолита, подобные которым можно встретить лишь в очень ограниченном количестве на территории Европы.

Кроме того, в этом году Казань вошла в пятерку наиболее популярных направлений для летнего отдыха жителей Удмуртии. Путешественников привлекают музеи и культурные достопримечательности города, легенды Свияжска, уникальное историческое наследие Болгара. Сейчас у путешественников есть возможность воспользоваться автомобильным аудиогидом, который запустил МТС по 180-километровому маршруту «Казань-Болгар». Автопутешественники из Удмуртии могут подключиться к аудиогиду возле поселка Алексеевское Республики Татарстан. Бесплатная автомобильная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе МТС Live.

Удмуртия также вошла в ТОП-регионов, у которых максимальный интерес вызвал Дягилевский фестиваль в Перми. Возраст самых активных путешественников и любителей искусства составил 35-44 года. Новые локации фестиваля и насыщенная разносторонняя программа стали одним из главных событий года для Пермского края и ярким культурным событием для всей страны.

«МТС обеспечила качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом основные места притяжения туристов по всей России, поэтому с помощью обезличенных «больших данных» можно получить различную информацию о турпотоках и проанализировать ее. С помощью Big Data можно также определить возраст приезжающих в регион гостей и их интересы. Это поможет власти и бизнесу эффективно развивать объекты туристической инфраструктуры, проводить кампании по привлечению туристического потока в регион и строить новые востребованные объекты сферы гостеприимства», – рассказал директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.