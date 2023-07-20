Первый в Ижевске модульный спортзал построят в сентябре 2023 года

Стройка уже началась. Фото: @id811347524

До 30 сентября в поселке Машиностроителей построят первый в Ижевске модульный спортзал. Об этом ВКонтакте сообщил и.о. замглавы администрации столицы Удмуртии по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Спортзал строят недалеко от школы №51 в рамках федерального проекта «Бизнес – Спринт». Сейчас подрядчик готовит основание для монолитной плиты, на которой установят каркас здания.

Вот так будет выглядеть спортзал. Фото: @id811347524

«Будущий комплекс – это большой зал для игровых видов спорта, раздевалки, медкабинет, административные и хозяйственные помещения. Днем здесь будут организованы уроки физкультуры, по вечерам – клубы и секции, зал будет открыт для жителей микрорайона», – сообщает Чистяков.

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