За изнасилование 16-летней давности в Ижевске осудят 43-летнего мужчину

Мужчина угрожал потерпевшей убийством Фото: Амир Закиров

43-летнего жителя Воткинска осудят за изнасилование, которое он совершил в Ижевске в сентябре 2006 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, 16 лет назад пьяный мужчина напал на потерпевшую и, угрожая убийством, изнасиловал ее и совершил иные действия сексуального характера.

Напомним, в 2023 году стражи порядка провели молекулярно-генетическую экспертизу биологических следов, по результатам которой был обнаружен брат обвиняемого, ранее состоявший на учете из-за кражи. Затем следователи нашли и самого обвиняемого, анализы которого были идентичны с теми, что оставил на одежде потерпевшей насильник.

Уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) и части 2 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, соединенное с угрозой убийством) передано в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет колонии.

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