Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократятся в Ижевске на 10%

Фото: администрация Ижевска

Две новые газовые котельные построит в Ижевске компания «Т Плюс» по концессии. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, благодаря этому выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократятся на 10%.

Котельные появятся в поселке Октябрьский и мкрн Медведево. Сейчас на участках установлены угольные источники, каждый из которых отслужил уже более 20 лет. Рядом с ними уже возведены каркасы новых зданий, специалисты монтируют котлоагрегаты.

«Котельные будут полностью автоматизированы, оснащены погодозависимой автоматикой, которая самостоятельно выстроит оптимальные режимы работы. Контролироваться новые источники будут дистанционно», – отмечают в руководстве города.

В ведомстве отметили, что «Т Плюс» модернизирует котельные в Ижевске с 2020 года. За это время компания обновила уже 13 объектов.

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