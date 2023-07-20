8 остановочных павильонов установят в Игринском районе Удмуртии

Остановки установят в 4 деревнях, а также в селе и поселке. Фото: @id475624320
До конца июля 2023 года в Игринском районе Удмуртии появится 8 новых остановочных павильонов. Об этом сообщает глава муниципалитета Александр Чирков.
Павильоны установят на школьных маршрутах и маршрутах общественного транспорта в деревнях Бачкеево, Лучик, Мувыр, Тюптиево, в селе Магистральный и поселке Игра.
Стройка уже началась. К примеру, в Игре подрядчик установил павильоны на остановках рядом с ЖД вокзалом и магазином «Ветеран». По просьбам местных жителей также установили павильон на остановке «Игринский политехникум», движение к которой запустят 1 сентября.
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