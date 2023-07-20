Сотрудника муниципального предприятия Ижевска осудят за взяточничество

Уголовное дело передано в суд Фото: Константин ИВШИН

В Ижевске по делу о взяточничестве и легализации преступных доходов перед судом предстанет должностное лицо муниципального предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С 2019 по 2022 год мужчина получал взятки от юрлиц за внеочередные выплаты предприятиям города за поставки, а также за покровительство по службе при приемке товаров в рамках заключенных договоров. Кроме того, обвиняемый легализовал взятки для придания правомерного вида его собственности.

Уголовное дело по части 1 статьи 290 УК РФ (получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя), части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами) направлено в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до тридцатикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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