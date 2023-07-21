Очередная группа контрактников из Удмуртии отправилась в воинские части

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Еще одна группа новобранцев из Удмуртии поехала в воинские части. Там мужчин переобучают и распределяют по местам службы по контракту. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Семьи и друзья пришли 20 июля на сборный пункт, чтобы проводить мужчин.

«Сейчас в основном идут служить мужчины в возрасте около 40 лет. У некоторых за спиной имеется боевой опыт, у многих – срочная служба в армии. Решение принимают осознанно, главной мотивацией для всех является защита интересов страны», – заявил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии, майор Альберт Кононов.

Отметим, такие отправки контрактников в регионе проходят каждую неделю.

Военнослужащие получают зарплату от 40 тысяч рублей, а в зоне проведения СВО – от 204 тысяч рублей. Один раз при заключении контракта выплачивается федеральная выплата в размере 195 тысяч рублей плюс 50 тысяч рублей в виде региональной матпомощи.

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