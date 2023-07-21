Погода в Ижевске на день: 21 июля ожидаются дожди и до +25°С

В Ижевске будет жарко Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 21 июля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +23…+25°С. Ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.

Западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 740 мм рт. ст, магнитное поле слабовозмущенное, УФ-индекс средний.

Желаем вам отличного дня!

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