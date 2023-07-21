Погода в Ижевске на день: 21 июля ожидаются дожди и до +25°С

В Ижевске будет жарко
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 21 июля.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +23…+25°С. Ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.
Западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 740 мм рт. ст, магнитное поле слабовозмущенное, УФ-индекс средний.
Желаем вам отличного дня!
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На фестивале Чайковского в Удмуртии музыкант Тимур Халиуллин сыграл на карильоне
Школу №61 откроют в Ленинском районе Ижевска в 2024 году
Их больше нет: какие скульптуры исчезли с набережной Ижевска