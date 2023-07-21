Валидаторы установят в автобусах маршрута №28 в Ижевске

Оборудование установлено на поручнях напротив входа в автобус Фото: Андрей АБРАМОВ

22 июля на автобусном маршруте №28 в Ижевске установят валидаторы. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Оборудование установлено на поручнях напротив входа в общественный транспорт. Расплатиться наличными можно с водителем.

«Как показывает практика, большая часть пассажиров при оплате проезда выбирает безналичный способ. Таким образом, валидаторы позволяют снизить нагрузку с водителей, работающих без кондуктора, дают возможность самостоятельно, ни с кем не контактируя, оплатить проезд», – сообщают в предприятии.

На данный момент в столице Удмуртии система бесконтактной оплаты проезда действует на 12 городских маршрутах. Для того, чтобы оплатить проезд нужно:

– приложить банковскую карту или гаджет к валидатору

– дождаться печати билетика.

Вот и все! Напомним, ранее мы писали, что нужно делать пассажирам, если после оплаты билет не напечатался. Также «Комсомолка» рассказывала, какие изменения произойдут в ИПОПАТ в 2023 году.

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