Женщина погибла при пожаре в двухквартирном доме в Удмуртии 20 июля

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются
Фото: Мария Бакланова
20 июля, в 22:00 на улице Береговая в селе Селты загорелся двухквартирный деревянный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
К прибытию пожарных кровля дома и веранда были полностью объяты огнем. К сожалению, в горящем здании погибла женщина 1979 года рождения. Ее обнаружили на полу веранды.
Пламя уничтожило веранду на 18 кв.м, кровлю и внутреннюю отделку квартиры №1, а также повредило внутреннюю отделку квартиры №2. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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