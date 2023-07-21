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НовостиПроисшествия21 июля 2023 6:48

Ребенок и мужчина пострадали при пожаре в многоэтажке в Ижевске 20 июля

Квартира загорелась из-за возгорания подсолнечного масла
Софья Кель
Одного из пострадавших доставили в ожоговое отделение больницы

Одного из пострадавших доставили в ожоговое отделение больницы

Фото: Мария Бакланова

20 июля, в 23:00 на проспекте Калашникова в Ижевске произошел пожар с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Загорелась квартира на 15 этаже. К приезду пожарных хозяева потушили возгорание, но это не помогло им избежать травм. Ожоги получили мужчина 1982 года рождения, которого доставили в ожоговое отделение больницы, и мальчик 2010 года рождения, его отпустили на амбулаторное лечение.

Общая площадь пожара составила 30 кв.м. Пламя повредило мебель и внутреннюю отделку. По предварительным данным, квартира загорелась из-за возгорания подсолнечного масла.

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