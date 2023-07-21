32-летнего жителя Удмуртии отправили в колонию за повторную пьяную езду

Приговор в законную силу не вступил
Фото: Влад Комяков
В Можге по обвинению в повторной пьяной езде осудили 32-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
В октябре 2022 года сотрудники ДПС остановили машину пьяного обвиняемого на трассе. На тот момент у мужчины уже была непогашенная судимость за аналогичное преступление.
Суд признал лихача виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного деяния). Ближайшие 6 месяцев и 10 дней мужчина проведет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, обвиняемого лишили водительских прав на два с половиной года. «Ладу ВАЗ» мужчины конфисковали в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.
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