32-летнего жителя Удмуртии отправили в колонию за повторную пьяную езду

Приговор в законную силу не вступил Фото: Влад Комяков

В Можге по обвинению в повторной пьяной езде осудили 32-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В октябре 2022 года сотрудники ДПС остановили машину пьяного обвиняемого на трассе. На тот момент у мужчины уже была непогашенная судимость за аналогичное преступление.

Суд признал лихача виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного деяния). Ближайшие 6 месяцев и 10 дней мужчина проведет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, обвиняемого лишили водительских прав на два с половиной года. «Ладу ВАЗ» мужчины конфисковали в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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