Аналитики выяснили, чем занимаются пассажиры в ожидании рейсов

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С начала лета в Удмуртии выросла посещаемость транспортных хабов. Число туристов – абонентов МегаФона, которые отправляются в поездки или прибывают в столицу региона, увеличилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные получили аналитики оператора после изучения обезличенных данных с базовых станций, обеспечивающих связь в аэропорту и на железнодорожном вокзале Ижевска.

Путешественники стали активнее пользоваться смартфоном. В ожидании рейса или поезда пассажиры используют на 26% больше интернет-трафика по сравнению с прошлым годом. В аэропорту Ижевска, которому в этом году присвоили статус международного, этот показатель вырос сразу на 40%, при этом количество голосовых вызовов осталось на прежнем уровне.

Самый востребованный контент до посадки в транспорт – видео. Почти половина данных приходится на видеохостинги и онлайн кинотеатры. В первую десятку самых популярных ресурсов также входят ВКонтакте и Telegram. Пассажиры также обращаются к банковским приложениям, картам, отзывам путешественников о достопримечательностях и местах, планируемых к посещению. Кроме того, в список часто совершаемых действий входят онлайн покупки на маркетплейсах.

«Ежедневно через наши базовые станции, обеспечивающие связь в транспортных хабах Ижевска, проходит объем трафика, сравнимый со 100 тысячами минут видеозвонков. Наша задача обеспечить каждого абонента надежным сигналом и скоростным интернетом для общения с родными и близкими в момент прибытия или отправки в путешествие», – отметил директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.