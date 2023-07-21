Движение транспорта закроют в районе улицы 50 лет Пионерии в Ижевске на 3 дня

Ограничения ввели с 21 по 24 июля. Фото: администрация Ижевска
На улице 50 лет Пионерии в Ижевске изменили схему движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.
Ограничения ввели на период с 8:00 21 июля до 23:00 24 июля. Двустороннее движение на улице организовано до дома №28, а далее до улицы Береговая проезд закрыт.
Схему движения изменили из-за строительства теплосети. На участке установят дорожные знаки и ограждения с сигнальным освещением для ночного времени.
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