Движение транспорта закроют в районе улицы 50 лет Пионерии в Ижевске на 3 дня

Ограничения ввели с 21 по 24 июля. Фото: администрация Ижевска

На улице 50 лет Пионерии в Ижевске изменили схему движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.

Ограничения ввели на период с 8:00 21 июля до 23:00 24 июля. Двустороннее движение на улице организовано до дома №28, а далее до улицы Береговая проезд закрыт.

Схему движения изменили из-за строительства теплосети. На участке установят дорожные знаки и ограждения с сигнальным освещением для ночного времени.

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