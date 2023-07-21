Движение 8 автобусных маршрутов Ижевска изменили из-за ремонта дороги

Ограничения вводят из-за ремонта асфальта и трамвайных путей на перекрестке улиц Кирова и Песочная Фото: Амир Закиров

В Ижевске из-за ремонта дороги на перекрестке улиц Кирова и Песочная изменят движение 8 автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Участок перекроют в периоды:

– с 00:00 22 июля до 00:00 24 июля

– с 00:00 29 июля до 00:00 31 июля.

Маршруты изменят у автобусов: №29, 56, 312, 470, 128, 324, 374, 322. Остановку «Аграрный университет» в сторону Як-Бодьинского тракта для автобуса №29 перенесут на остановку в сторону центра. Для остальных маршрутов остановка «Аграрный университет» разместится на улице 30 лет Победы, а остановка «Дом природы» – на улице Студенческая. Движение в сторону города будет осуществляться по прежнему маршруту.

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