Гороскоп на 22 июля: Козероги и Девы смогут принять важное решение, а Рыбы и Водолеи – хорошо отдохнуть

Прислушайтесь к биению сердца Вселенной Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на субботу для всех знаков зодиака.

Овен

Вы столкнетесь с проблемами в отношениях. Ваша семья может случайно ранить вас, усомнившись в вашем жизненном опыте и достижениях. Проявите к ним терпение и понимание. У вас нет причин что-либо доказывать.

Телец

Даже в мусоре срываются сокровища, что уж говорить о прошлом. Пришла пора столкнуться с вашими бывшими отношениями и разобраться в них. Не бойтесь высказать свою негативную позицию. Любви больше нет. Есть только воспоминания.

Близнецы

Вам может показаться, что вы находитесь в тупике, но это не так. Близкие люди откроют вам глаза на истину. Вы в начале белой полосы. Удача благоволит вам.

Рак

Внутри вас проснется необузданная жажда деятельности. Отдых за любимым хобби поможет вам вернуть свою внутреннюю силу.

Лев

Мирное решение конфликта позволит вам хоть на время взять перерыв от домашних забот. Расслабьтесь. Вам предложат новую работу или повышение по службе.

Дева

Вас ожидает масса неожиданных новостей, касающихся непосредственно вашей семьи. Вполне возможно, скоро вас ожидает пополнение. Вселенная советует все тщательно обдумать. В ближайшее время вам потребуется немало средств для того, чтобы все устроить.

Весы

Вам предстоит стать куда более решительным, чтобы наверняка добиться своих целей. Не бойтесь принимать риски и идти на компромиссы. Но не забывайте и про общение с любимыми.

Скорпион

Даже если все идет не по плану – паниковать нет причин. У вас достаточно энергии и самоуважения, чтобы справиться с любым бедствием своими силами. Что бы ни происходило вокруг вас – все сложится в конечном итоге так, как нужно именно вам.

Стрелец

Прежде чем браться за дело, внимательно изучите обстановку. Нужно немного притвориться, чтобы быстрее влиться в новое окружение. Знакомства с интересными людьми ждут вас. Не упустите возможность насладиться приятными моментами.

Козерог

Вам придется сделать выбор, который в дальнейшем может серьезно повлиять на вашу жизнь. Он связан с вашей работой и будущим. Но не стоит его принимать в порыве гнева или сгоряча. Внимательно взгляните на ситуацию вокруг вас. У вас есть шанс все решить малой кровью, если принять свою суть.

Водолей

Не стоит беспокоиться о делах. Плывите по течению. Мир даст вам возможность хорошо отдохнуть. Но не забудьте заранее спланировать свои расходы.

Рыбы

У вас достаточно энергии, чтобы провести этот день так, как вы изначально планировали. Никто не помешает вам заниматься своими делами.

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