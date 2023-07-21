Только 26% жителей Ижевска готовы сдать биометрию для покупки алкоголя и табака

Биометрическая система необходима торговым сетям для подтверждения возраста покупателей. Фото: freepik.com

Скоро в магазинах Ижевска может появиться возможность оплачивать алкоголь и табак с помощью биометрии. Но, как сообщает пресс-служба SuperJob, сдать свои данные для этого готовы далеко не все.

Биометрическая система необходима торговым сетям для подтверждения возраста покупателей. Так, сдать биометрию для покупки алкоголя готовы лишь 24% горожан, а для покупки сигарет – 26%. Каждый четвертый ижевчанин уверен, что это поможет предотвратить продажу алкоголя несовершеннолетним. Но все же большинство – 65% участников опроса – пока не готовы к сдаче биометрии, они объясняют это неуверенностью в безопасности хранения своих данных.

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