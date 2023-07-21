Движение транспорта перекроют на улице Кирова в Ижевске 22 июля

Ограничения вводят с 8:00 до 20:00 22 июля. Фото: администрация Ижевска

22 июля с 8:00 до 20:00 временно перекроют движение всех видов транспорта на улице Кирова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрация столицы Удмуртии.

Из-за ограничений полностью перекроют въезды и выезды на территории ТЦ «Мой порт». В указанный период на участке пройдет республиканский фестиваль «Торговля Удмуртии». Ижевчан просят отнестись к ситуации с пониманием и учитывать эту информацию при составлении маршрута.

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