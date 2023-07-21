Движение транспорта перекроют на улице Кирова в Ижевске 22 июля

Ограничения вводят с 8:00 до 20:00 22 июля. Фото: администрация Ижевска
22 июля с 8:00 до 20:00 временно перекроют движение всех видов транспорта на улице Кирова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрация столицы Удмуртии.
Из-за ограничений полностью перекроют въезды и выезды на территории ТЦ «Мой порт». В указанный период на участке пройдет республиканский фестиваль «Торговля Удмуртии». Ижевчан просят отнестись к ситуации с пониманием и учитывать эту информацию при составлении маршрута.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Тело мужчины нашли в пруду Удмуртии
Более 300 тысяч рублей украла жительница Удмуртии из федерального бюджета
43% образовательных учреждений Удмуртии готовы к началу нового учебного года