Двух жителей Ижевска будут судить за изнасилование 19-летней давности

Уголовное дело направлено в суд Фото: Амир Закиров

В Ижевске по обвинению в изнасиловании, совершенном 19 лет назад, осудят двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в ночь на 24 апреля 2004 года на тот момент 19-летний и 23-летний молодые люди напали на 20-летнюю девушку в Ленинском районе города. Угрожая убийством, обвиняемые надругались над потерпевшей, а затем украли у нее вещи.

Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, но стражи порядка установили круг подозреваемых, а затем провели генотипоскопическую экспертизу вещей с места преступления. Результаты анализов обвиняемых совпали с биологическими следами насильников.

Уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование), части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) направлено в суд. Отметим, что срок давности привлечения к уголовной ответственности за изнасилование и насильственные действия сексуального характера составляют 10 и 15 лет, в зависимости от того, были ли отягчающие обстоятельства.

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