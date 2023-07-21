Жительница Ижевска подозревается в краже 400 тысяч рублей из федерального бюджета

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде Фото: Константин ИВШИН

В Ижевске в мошенничестве с получением маткапитала подозревают 42-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, в 2016 году женщина оформила целевой займ на строительство дома за счет материнского капитала. Но обналиченные деньги она потратила не на стройку, а на покупку машины, бытовой техники и других вещей. Таким образом она украла из федерального бюджета 428 026 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере). Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 6 лет колонии и штраф в размере до 500 тысяч рублей. В ведомстве также отметили, что подозреваемую лишили родительских прав на одного из детей.

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