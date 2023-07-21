Жителей Ижевска приглашают принять участие в вокальном шоу на федеральном телеканале

Фото: @Racool_studio

Жители Ижевска могут принять участие в новом песенном шоу на ТВ-3 «Вы поете великолепно» (12+). Для того, чтобы спеть на сцене со знаменитостями, горожанам нужно всего лишь заполнить анкету.

Шоу состоит из 4 этапов. Первые три - отборочные. Звезды будут набирать себе команду из числа тех, кто заявился на участие в кастинге. Все отберут 12 человек, которым предстоит спеть в караоке и заработать баллы. Тех, кого отобрали, будут соревноваться между собой в лучшем исполнении песен. Участники после исполнения зайдут в разные комнаты, где увидят оценку своего вокала - надпись на экране «Вы поете великолепно» или изображение гор и животных.

А в четвертом раунде выступят сами артисты. Баллы, которые команда победителя заработает в течение программы, в конце шоу переведут в деньги из расчета 1 балл = 1 000 рублей.

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