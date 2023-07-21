40-летнего пропавшего без вести жителя Удмуртии зарубили топором

Обвиняемый закопал тело погибшего в надворной постройке своего дома. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Кизнерском районе пропавшего без вести 40-летнего местного жителя нашли погибшим. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Родственники мужчины обратились в полицию 9 июля 2023 года и сообщили о пропаже. В ходе расследования стражи порядка поняли, что пропавший стал жертвой преступления и приступили к поиску подозреваемого. Им стал 44-летний собутыльник потерпевшего.

По версии следствия, 29 июня 2023 года пьяные мужчины поссорились из-за ревности. Обвиняемый взял в руки топор и несколько раз ударил товарища. От полученных ран потерпевший скончался. После этого мужчина оттащил тело погибшего в надворную постройку своего дома и закопал его.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). На данный момент обвиняемый находится под стражей.

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